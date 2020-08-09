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Posted 9 августа 2020, 08:03

Published 9 августа 2020, 08:03

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Более 11 тыс жителей Ростовской области переболели коронавирусом

9 августа 2020, 08:03
В Ростовской области за все время врачам удалось вылечить 11379 человек, которые болели коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

За весь период заразились 14107 местных жителей, из которых скончался 261 пациент. Сейчас в больницах на лечении находится 961 человек.

«К аппаратам ИВЛ подключены 40 тяжелобольных. Медицинским наблюдением охвачены 6,7 тысячи местных жителей», — сказано в сообщении.

Новые заболевшие проживают в 23 городах и районах. В том числе положительные результаты тестов получили жители Волгодонска, Азова, Тацинского и Октябрьского районов.

Отмечается, что в лабораториях специалистами было проведено более 416 тысяч исследований на инфекцию.

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