Более 11 тыс жителей Ростовской области переболели коронавирусом

Posted 9 августа 2020, 08:03
Published 9 августа 2020, 08:03
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
За весь период заразились 14107 местных жителей, из которых скончался 261 пациент. Сейчас в больницах на лечении находится 961 человек.
«К аппаратам ИВЛ подключены 40 тяжелобольных. Медицинским наблюдением охвачены 6,7 тысячи местных жителей», — сказано в сообщении.
Новые заболевшие проживают в 23 городах и районах. В том числе положительные результаты тестов получили жители Волгодонска, Азова, Тацинского и Октябрьского районов.
Отмечается, что в лабораториях специалистами было проведено более 416 тысяч исследований на инфекцию.