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Posted 12 августа 2020, 08:19

Published 12 августа 2020, 08:19

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Коронавирус не хочет уходить из 23 территорий Ростовской области

Коронавирус не хочет уходить из 23 территорий Ростовской области

12 августа 2020, 08:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новые случаи заражения коронавирусом в Ростовской области зарегистрировали в 23 городах и районах, проинформировали в областном правительстве.

Так, заболевшие есть в Шахтах, Азове, Ростове и Новошахтинске. Случаи заражения также подтверждены в Целинском, Аксайском, Веселовском, Волгодонском, Кагальницком районах.

За сутки заразились 127 человек и выздоровели 240 пациентов. В больницах на лечении находятся 977 местных жителей.

Всего в области выявили 14488 случаев заболевания, врачи выписали 11880 человек. Скончался 271 пациент с подтвержденным диагнозом.

Медицинским наблюдением охвачены более 7 тысяч граждан.

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