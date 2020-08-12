Коронавирус не хочет уходить из 23 территорий Ростовской области

Posted 12 августа 2020, 08:19
Published 12 августа 2020, 08:19
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Так, заболевшие есть в Шахтах, Азове, Ростове и Новошахтинске. Случаи заражения также подтверждены в Целинском, Аксайском, Веселовском, Волгодонском, Кагальницком районах.
За сутки заразились 127 человек и выздоровели 240 пациентов. В больницах на лечении находятся 977 местных жителей.
Всего в области выявили 14488 случаев заболевания, врачи выписали 11880 человек. Скончался 271 пациент с подтвержденным диагнозом.
Медицинским наблюдением охвачены более 7 тысяч граждан.