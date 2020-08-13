Двое детей пропали в Ростовской области

Полицейские разыскивают 13-летнюю Лилию Ермакову и 12-летнего Ивана Симухина. Они в среду не вернулись домой, информации о их местонахождении нет.
Рост Емарковой составляет 1,5 метра, она среднего телосложения. У нее русые волосы и голубые глаза.
На пропавшей были надеты серая кофта, лосины и кроссовки. С собой она взяла рюкзак.
Симухин также среднего телосложения, у него русые волосы и серые глаза. Он ушел в футболке, шортах и кроссовках.
Всех, у кого есть информация о пропавших, попросили звонить по телефону 02.