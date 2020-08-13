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Двое детей пропали в Ростовской области

13 августа 2020, 17:06
Фото: pixabay
В Шахтах идет розыск двух подростков, которые не вернулись домой, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Полицейские разыскивают 13-летнюю Лилию Ермакову и 12-летнего Ивана Симухина. Они в среду не вернулись домой, информации о их местонахождении нет.

Рост Емарковой составляет 1,5 метра, она среднего телосложения. У нее русые волосы и голубые глаза.

На пропавшей были надеты серая кофта, лосины и кроссовки. С собой она взяла рюкзак.

Симухин также среднего телосложения, у него русые волосы и серые глаза. Он ушел в футболке, шортах и кроссовках.

Всех, у кого есть информация о пропавших, попросили звонить по телефону 02.

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