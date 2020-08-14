Более 1,3 тысячи детей покусали клещи в Ростовской области

Всего в медицинские организации пришли 3467 человек из-за подобных проблем. Среди них 1,3 тысячи детей в возрасте до 14 лет. «С начала года в области зарегистрировали 16 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой. В том числе заболели жители Сальского, Октябрьского и Зимовниковского районов», — сказано в сообщении.