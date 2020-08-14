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Более 1,3 тысячи детей покусали клещи в Ростовской области

14 августа 2020, 09:37
Фото: pixabay.com
В Ростовской области медики помогли 1320 детям, которые обратились в лечебные учреждения из-за укусов клещей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в медицинские организации пришли 3467 человек из-за подобных проблем. Среди них 1,3 тысячи детей в возрасте до 14 лет. «С начала года в области зарегистрировали 16 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой. В том числе заболели жители Сальского, Октябрьского и Зимовниковского районов», — сказано в сообщении.

Также зараженные проживают в Зверево и Волгодонске. В прошлом году за такой же период выявили 48 заболевших.

Отмечается, что для снижения численности клещей проводятся обработки территорий.

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