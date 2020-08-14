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Имущество подрядчика «Евродона» продадут с молотка

14 августа 2020, 12:06
Фото: pixabay.com
Имущество зарегистрированного в Ростовской области ООО «Суадон» выставили на торги за 74,5 миллиона рублей, следует из сообщения на портале Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Конкурсный управляющий надеется выручить от продажи имущества компании 74,5 миллиона рублей. На торги выставлены 18 лотов, которыми представлены недвижимость предприятия и автомобили. Самым дорогим лотом стал участок с системой газоснабжения, цехом котельных заготовок и электростанцией стоимостью 44,2 миллиона рублей. Его площадь составляет 48 тысяч квадратных метров.

Торги пройдут 25 сентября. По данным системы СПАРК, ООО «Суадон» зарегистрировано в Шахтах в 2010 году. В качестве основного вида деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. Директором предприятия является Вадим Бетеев, он ранее возглавлял ООО «Ирдон», входившее в состав ГК «Евродон» Вадима Ванеева. Компания «Суадон» построила все объекты, принадлежащие на данный момент «Евродону».

Предприятие признано банкротом в сентябре 2019 года по требованию Внешторгбанка.

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