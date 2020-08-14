Имущество подрядчика «Евродона» продадут с молотка

Торги пройдут 25 сентября. По данным системы СПАРК, ООО «Суадон» зарегистрировано в Шахтах в 2010 году. В качестве основного вида деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. Директором предприятия является Вадим Бетеев, он ранее возглавлял ООО «Ирдон», входившее в состав ГК «Евродон» Вадима Ванеева. Компания «Суадон» построила все объекты, принадлежащие на данный момент «Евродону».