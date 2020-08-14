Имущество подрядчика «Евродона» продадут с молотка

Конкурсный управляющий надеется выручить от продажи имущества компании 74,5 миллиона рублей. На торги выставлены 18 лотов, которыми представлены недвижимость предприятия и автомобили. Самым дорогим лотом стал участок с системой газоснабжения, цехом котельных заготовок и электростанцией стоимостью 44,2 миллиона рублей. Его площадь составляет 48 тысяч квадратных метров.
Торги пройдут 25 сентября. По данным системы СПАРК, ООО «Суадон» зарегистрировано в Шахтах в 2010 году. В качестве основного вида деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. Директором предприятия является Вадим Бетеев, он ранее возглавлял ООО «Ирдон», входившее в состав ГК «Евродон» Вадима Ванеева. Компания «Суадон» построила все объекты, принадлежащие на данный момент «Евродону».
Предприятие признано банкротом в сентябре 2019 года по требованию Внешторгбанка.