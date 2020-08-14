На подъезде к Ростову возведут стометровый надземный пешеходный переход

Так, проект предусматривает возведение надземного двухпролетного пешеходного перехода, оснащенного устройством для подъема людей с подъемным устройством для людей с ограниченными физическими возможностями. Также по проекту планирует расширить проезжую часть, обустроить тротуары, сети электроснабжения и освещения, установить пункт обслуживания пешеходного перехода.
С учетом лестничных пролетов протяженность перехода составит 97,34 метра.
Строительство будет выполнять ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Волгоград Федерального дорожного агентства».
Ранее проект уже был одобрен Главгосэкспертизой, но в дальнейшем потребовалось актуализировать проектные решения в связи с тем, что в силу вступили новые нормативные решения.