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В Ростовской области к 2022 году построят семь ветропарков за 60 млрд руб

14 августа 2020, 09:11
В ближайшие два года в Ростовской области введут в эксплуатацию семь ветропарков, общий объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей.

Развитие энергетического комплекса на территории региона и применение новых технологий обсудили на заседании «круглого стола» в Каменске-Шахтинском, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Одной из приоритетных задач для Ростовской области является развитие энергетического комплекса и применение новых технологий. Энергосистема региона является одной из крупнейших на юге России. Установленная мощность электрогенерации составляет более 7 200 МВт. По этим показателям, как напомнил во время заседания заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко, Ростовская область занимает первое место среди регионов — энергопроизводителей Юга.

«Наш регион является энергоизбыточным — как по мощности, так и по выработке электроэнергии. Избыток генерации поступает по межсистемным связям в соседние энергосистемы. Основную часть генерирующих мощностей в энергосистеме Ростовской области занимает традиционная энергетика (атомная — 56%, тепловая — 41%). Крупными объектами генерации являются Ростовская АЭС и Новочеркасская ГРЭС», — сказал замминистра Владимир Клименко.

Обладая большим ветропотенциалом, Ростовская область активно развивает новое направление — ветроэнергетику.

В этом году в регионе введено в эксплуатацию три ветропарка общей мощностью в 300 МВт в Каменском и Красносулинском районах. В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию второй очереди ветропарка мощностью 50 МВт в Каменском районе, а также ветропарк в Зимовниковском районе суммарной мощностью 120 МВт. Всего в регионе к 2022 году будут введены в эксплуатацию 7 ветропарков общей мощностью более 700 МВт. Объем инвестиций в отрасль составит более 60 миллиардов рублей.

«В нашем регионе также локализовано производство компонентов для ветроэнергетических установок — производство модульных стальных башен в Таганроге и Волгодонске. Помимо производства башен для ветроэнергетических установок в Волгодонске реализуется инвестиционный проект по производству ступицы, генератора и системы охлаждения для ветроустановок», — сказал заместитель председателя ЗСРО — председатель комитета

по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Александр Скрябин.

Положительными сторонами развития ветроэнергетики являются экологичность, сохранение сельхозугодьев, экономия полезных ископаемых, а также привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

«Во время заседания круглого стола мы коснулись не только вопросов развития самого энергетического комплекса, но и решения существующих в отрасли проблем, потому что подстанции требуют реконструкции, сети требуют перекладок. Важно, чтобы каждый житель получал доступный и качественный ресурс. Депутаты Законодательного Собрания получают сообщения по проблематике. Она проста — изношенные сети во время ветровых нагрузок могут переплетаться, замыкать, и люди в итоге могут остаться без электричества. Помимо этого нужны новые мощности и точки подключения для развивающих производств», — подчеркнул Александр Скрябин.

В Каменск-Шахтинске уже применяют новые энергоэффективные технологии — на улицах города установлено более ста светодиодных светильников.

«Всего в Каменск-Шахтинске будет установлено 4150 светильников, гарантийный срок службы каждого — 50 тысяч часов. Система интеллектуальна — автоматически подстраивается под естественную освещенность. Также настройки могут производиться оператором. Это прогрессивная система. Она улучшает качество уличного освещения, а также позволяет экономить средства бюджета», — рассказал директор филиала АО «Донэнерго» «Каменские межрайонные электрические сети» Андрей Шульгин.

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