В Ростовской области к 2022 году построят семь ветропарков за 60 млрд руб

В этом году в регионе введено в эксплуатацию три ветропарка общей мощностью в 300 МВт в Каменском и Красносулинском районах. В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию второй очереди ветропарка мощностью 50 МВт в Каменском районе, а также ветропарк в Зимовниковском районе суммарной мощностью 120 МВт. Всего в регионе к 2022 году будут введены в эксплуатацию 7 ветропарков общей мощностью более 700 МВт. Объем инвестиций в отрасль составит более 60 миллиардов рублей.