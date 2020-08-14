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В Ростовской области начался суд над бывшим замгубернатора Сергеем Сидашем

14 августа 2020, 19:53
Фото: RostovGazeta
Кировский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу, 14 августа, начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении экс-замгубернатора региона Сергея Сидаша, следует из информации в картотеке суда.

Как сообщает donnews.ru в ходе первого же заседания защита Сидаша попросила закрыть уголовное дело. Правозащитник Александр Полянский сообщил изданию donnews.ru, что было подано ходатайство о прекращении уголовного преследования Сергея Сидаша.

«Прокуроры в свою очередь заявили о необходимости оценки изложенных нами доводов и том, что для формирования ответов нужно время. Ходатайство принято к рассмотрению, следующее заседание суда назначено на 2 сентября», — цитирует издание адвоката.

Напомним, что бывшего заместителя главы региона Сергея Сидаша задержали в мае 2019. Он проходит в качестве одного из фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных денег, выделенных на строительство «Ростов-Арены». Сидаш оставался под домашним арестом он находился 2020 года. Уволился с высокопоставленной должности он в начале 2020 года.

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