В Ростовской области начался суд над бывшим замгубернатора Сергеем Сидашем

Напомним, что бывшего заместителя главы региона Сергея Сидаша задержали в мае 2019. Он проходит в качестве одного из фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных денег, выделенных на строительство «Ростов-Арены». Сидаш оставался под домашним арестом он находился 2020 года. Уволился с высокопоставленной должности он в начале 2020 года.