В Ростовской области начался суд над бывшим замгубернатора Сергеем Сидашем

Как сообщает donnews.ru в ходе первого же заседания защита Сидаша попросила закрыть уголовное дело. Правозащитник Александр Полянский сообщил изданию donnews.ru, что было подано ходатайство о прекращении уголовного преследования Сергея Сидаша.
«Прокуроры в свою очередь заявили о необходимости оценки изложенных нами доводов и том, что для формирования ответов нужно время. Ходатайство принято к рассмотрению, следующее заседание суда назначено на 2 сентября», — цитирует издание адвоката.
Напомним, что бывшего заместителя главы региона Сергея Сидаша задержали в мае 2019. Он проходит в качестве одного из фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных денег, выделенных на строительство «Ростов-Арены». Сидаш оставался под домашним арестом он находился 2020 года. Уволился с высокопоставленной должности он в начале 2020 года.