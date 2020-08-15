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До понедельника приведут в порядок улицу Конституционную в Ростове

15 августа 2020, 11:40
Фото: rostov-gorod.ru
За выходные проведут грейдирование дороги с последующей обсыпкой фалом по улице Конституционной в Ростове-на-Дону, сообщили в городской администрации.

«К губернатору донского региона обратилась жительница дома № 49 по ул. Конституционная и сообщила о ненадлежащем состоянии дороги на участке от ул. Курчатова до ул. Тихого Дона», — сказано в сообщении.

Как рассказала ростовчанка, в дождь на улице образуются большие лужи и грязь, кроме того, на обочинах жители часто находят всевозможный мусор. Чтобы привести улицу в порядок уже в субботу на ней полностью эвакуируют весь транспорт, среди которого много брошенных автомобилей. После этого с улицы вывезут мусор и загонят спецтехнику.

Улицу приведут в порядок на участке от Курчатова до Арефьева, работы закончат к 17 августа.

Напомним, почти 80 дорог отремонтировали по нацпроекту в Ростовской области.

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