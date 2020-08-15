До понедельника приведут в порядок улицу Конституционную в Ростове

Как рассказала ростовчанка, в дождь на улице образуются большие лужи и грязь, кроме того, на обочинах жители часто находят всевозможный мусор. Чтобы привести улицу в порядок уже в субботу на ней полностью эвакуируют весь транспорт, среди которого много брошенных автомобилей. После этого с улицы вывезут мусор и загонят спецтехнику.