До понедельника приведут в порядок улицу Конституционную в Ростове

«К губернатору донского региона обратилась жительница дома № 49 по ул. Конституционная и сообщила о ненадлежащем состоянии дороги на участке от ул. Курчатова до ул. Тихого Дона», — сказано в сообщении.
Как рассказала ростовчанка, в дождь на улице образуются большие лужи и грязь, кроме того, на обочинах жители часто находят всевозможный мусор. Чтобы привести улицу в порядок уже в субботу на ней полностью эвакуируют весь транспорт, среди которого много брошенных автомобилей. После этого с улицы вывезут мусор и загонят спецтехнику.
Улицу приведут в порядок на участке от Курчатова до Арефьева, работы закончат к 17 августа.