В Ростове сотни домов останутся без света на следующей неделе

В понедельник света не будет на улицах Товарищеская, 3-я Кольцевая, Спартаковская, Ленинградская, 2-я Баррикадная, Курортная. Также обесточат улицы Казахская, 2-я Киргизская, переулки Манычский, Сальский, Медведицкий, Донской, Хоперский.