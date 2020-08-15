В Ростове сотни домов останутся без света на следующей неделе

В понедельник света не будет на улицах Товарищеская, 3-я Кольцевая, Спартаковская, Ленинградская, 2-я Баррикадная, Курортная. Также обесточат улицы Казахская, 2-я Киргизская, переулки Манычский, Сальский, Медведицкий, Донской, Хоперский.
Ограничения коснутся улиц 1-я Кизитириновская, 2-я Кизитириновская, 3-я Кизитириновская, Полторацкого, Новолесная, проспекта Шолохова. Во вторник электричества не будет по улицам Лобачевского, Карпатская, Ковалевской, Доватора, Еременко, Калининградская, Ленточная, Предботаническая, Сормовская.
В среду без света останутся улицы Борко, Волкова, Пушкинская и переулок Университетский. В четверг обесточат улицы Полоцкая, Неклиновская, 30-лет Октября, Задонская, Пескова, Учебная.
В пятницу ограничения введут на улицах Шаумяна, Садовая, Серафимовича, Социалистическая.