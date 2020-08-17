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Беспилотник засек таинственные автомобили на Украине у границ Ростовской области

17 августа 2020, 09:46
Фото: osce.org
Появление таинственных автомобилей зафиксировали на Украине около границы с Ростовской областью, говорится в ежедневном отчете ОБСЕ.

По данным миссии, в пятницу, 14 августа, в вечернее время беспилотный летательный аппарат зафиксировал два транспортных средства вблизи с границей Российской Федерации. Автомобили находились в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов. Машины никуда не двигались и просто стояли.

Кроме того, беспилотник зафиксировал движение людей, несколько человек вошли и вышли из Украины.

Ранее сообщалось, что жители приграничных территорий Ростовской области заметили пролетающие боевые вертолеты. Они пролетели рядом с границей с Украиной. По словам жителей Каменского района, на одном из полигонов проходили учения.

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