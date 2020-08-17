Беспилотник засек таинственные автомобили на Украине у границ Ростовской области

По данным миссии, в пятницу, 14 августа, в вечернее время беспилотный летательный аппарат зафиксировал два транспортных средства вблизи с границей Российской Федерации. Автомобили находились в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов. Машины никуда не двигались и просто стояли.