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К концу октября благоустроят «Сквер тюльпанов» в поселке Орловском

17 августа 2020, 17:45
Фото: donland.ru
Благоустройство «Сквера тюльпанов» в поселке Орловском завершат в срок и без потери качества, сообщили в правительстве Ростовской области.

«Проект стал победителем областного конкурса по благоустройству территорий. В скором времени тут появится фонтан, установят лавочки с теневыми навесами, фонари, а также разместят выставочную и фотозону. Все объекты будут стилистически выдержаны и напоминать по форме тюльпаны», — сказано в сообщении.

Из-за строительства фонтана рабочие немного отстали от графика, но, несмотря на это, завершить работы планируют до конца октября, как и планировали изначально.

Напомним, в Ростовской области приняли решение в следующем году поменять правила отбора территорий для благоустройства. По новым правилам при выборе территорий муниципалитеты надо будет отдавать приоритет некрупным, популярным у большинства жителей паркам и скверам. Также проект будет необходимо синхронизировать с ресурсоснабжающими компаниями.

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