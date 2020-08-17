К концу октября благоустроят «Сквер тюльпанов» в поселке Орловском

«Проект стал победителем областного конкурса по благоустройству территорий. В скором времени тут появится фонтан, установят лавочки с теневыми навесами, фонари, а также разместят выставочную и фотозону. Все объекты будут стилистически выдержаны и напоминать по форме тюльпаны», — сказано в сообщении.
Из-за строительства фонтана рабочие немного отстали от графика, но, несмотря на это, завершить работы планируют до конца октября, как и планировали изначально.
Напомним, в Ростовской области приняли решение в следующем году поменять правила отбора территорий для благоустройства. По новым правилам при выборе территорий муниципалитеты надо будет отдавать приоритет некрупным, популярным у большинства жителей паркам и скверам. Также проект будет необходимо синхронизировать с ресурсоснабжающими компаниями.