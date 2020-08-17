К концу октября благоустроят «Сквер тюльпанов» в поселке Орловском

«Проект стал победителем областного конкурса по благоустройству территорий. В скором времени тут появится фонтан, установят лавочки с теневыми навесами, фонари, а также разместят выставочную и фотозону. Все объекты будут стилистически выдержаны и напоминать по форме тюльпаны», — сказано в сообщении.