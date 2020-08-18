Партия «Единая Россия» выступила против аптечной монополии

Как сообщает сайт ER.ru, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев акцентировал внимание на том, что партия рассчитывает добиться принятия законопроекта осенью этого года во всех трех чтениях. Для этого нужно активно взаимодействовать с заинтересованными людьми, которые способны помочь подготовить финальную версию документа.