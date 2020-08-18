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Партия «Единая Россия» выступила против аптечной монополии

18 августа 2020, 08:08
Фото: er.ru
«Единая Россия» создала инициативу, которая снижает давление аптечных сетей на рынок. Законопроект нацелен на популяризацию дешевых медикаментов отечественного производства.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партия намерена законодательно установить определение аптечной сети, ограничив ее воздействие в рамках административно-территориального образования двадцатью процентами, сообщается на портале nashgorod.ru,

Наряду с тем партия планирует снизить ценовую политику продвижения лекарственных средств пятью процентами от оборота аптечной сети. В партии также акцентировали внимание на важности наложения на аптеки обязанности оповещать покупателей о наличии отечественных аналогов зарубежных препаратов. Турчак подчеркнул, что такой шаг простимулирует конкуренцию, обеспечив людям свободу выбора.

Минздрав, Минпромторг, ФАС и Росздравнадзор положительно оценили инициативу. В министерствах и ведомствах уже готовы детально разобрать уже имеющиеся предложения, скорректировав их при взаимодействии с членами партии.

Как сообщает сайт ER.ru, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев акцентировал внимание на том, что партия рассчитывает добиться принятия законопроекта осенью этого года во всех трех чтениях. Для этого нужно активно взаимодействовать с заинтересованными людьми, которые способны помочь подготовить финальную версию документа.

Амбициозных целей по увеличению продолжительности жизни не достичь без повышения эффективности медицинской помощи, считает депутат ЗС РО, главврач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова.

«Доступность медицинских услуг, лекарственного обеспечения, оснащение больниц и поликлиник современным оборудованием, детское здравоохранение и качество медицинской помощи для пожилых пациентов являются основными целями работы органов власти региона», - пояснила она.

Говоря о льготном лекарственном обеспечении как важной составляющей этой работы, парламентарий отметила: за последние 3 года объем финансирования по данному направлению увеличился почти на 50% (в 2019 году).

При этом ценовая политика производителей и аптечных учреждений периодически вызывает вопросы, говорит главврач. «Инициативы по удержанию цен на лекарства, особенно при сезонных или эпидемических вспышках, остаются на повестке дня», - заключила Светлана Пискунова.

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