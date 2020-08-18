Три странные новости вторника, которые могут и рассмешить, и расстроить ростовчан

Карнавала не будет
В Ростовской области запретили проводить массовые мероприятия до конца сентября, в том числе и День города.
Такое решение принял губернатор области Василий Голубев. Он сообщил, что все запланированные на август и сентябрь массовые мероприятия будут переноситься. А делается это все из побуждений защитить регион от распространения коронавируса.
Исключение власти региона сделали только для церемонии открытия мемориала «Самбекские высоты». Она состоится 30 августа.
Ранее о возможной отмене проведения массовых гуляний в честь Дня города заявила и министр здравоохранения области Татьяна Быковский.
Она пояснила, что в регионе введён второй этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса, а массовые мероприятия разрешены только на третьем. И главная задача региона удержать ситуацию под контролем.
Добро пожаловать, мистер президент
В Ростове-на-Дону появились агитационные плакаты, призывающие голосовать за нынешнего президента США Дональда Трампа и за бывшего американского лидера - Барака Обаму на выборах губернатора области.
Неизвестные расклеили плакаты на стендах для предвыборных агитационных материалов.
При этом лозунг для американских президентов был выбран один на двоих: «Работать. Побеждать. Вместе». В соцсетях предположили, что таким образом авторы плаката намекнули на «присоединение» Ростовской области к США.
Другие же ростовчане не преминули вспомнить батьку Александра Лукашенко, по словам шутников, белорусский президент также в скором времени может составить конкуренцию действующему губернатору Василию Голубеву.
При этом жители Ростова пошутили, что никто не удивится, что в скором времени конкуренцию за губернаторское кресло всем этим персонам захочет составить белорусский лидер Александр Лукашенко.
Цезарь отмочил
Представители правоохранительных органов задержали в Ростове-на-Дону его уроженца со странным именем. Мужчину зовут Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич Цезарь или попросту Юлий Цезарь. Его обвиняют в нападении на охранника синагоги в украинском Мариуполе.
Украинские СМИ сообщили, что 28 июля антисемит Цезарь попытался ворваться с топором в синагогу. На пути у него встал пожилой охранник Рихард Голомазов. Нападавший несколько раз ударил его, но охранник смог отобрать у него топор. Тогда Юлий Цезарь обратился в бегство, но при этом бросил в охранника несколько баночек с мочой.
В Украине мужчину объявили злоумышленника в розыск. Задержали его в Ростове и теперь он находится в СИЗО.
Цезарь родился в Ростове, но в 2018 году получил украинское гражданство. Охранник после встречи с древнеримским полководцем Ростовского происхождения вынужден был уйти на больничный.