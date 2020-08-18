Три странные новости вторника, которые могут и рассмешить, и расстроить ростовчан

Украинские СМИ сообщили, что 28 июля антисемит Цезарь попытался ворваться с топором в синагогу. На пути у него встал пожилой охранник Рихард Голомазов. Нападавший несколько раз ударил его, но охранник смог отобрать у него топор. Тогда Юлий Цезарь обратился в бегство, но при этом бросил в охранника несколько баночек с мочой.