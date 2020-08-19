Движение по мосту на Малиновского закроют в Ростове

Проезд планируется перекрывать с 23.00 мск до 05.00 в период с 19 до 26 августа. Это касается участка от улицы Факельной до Типографской. Ограничения необходимы для проведения работ по монтажу пролетного строения на мосту через железнодорожные пути.
Также стало известно, что до 4 сентября ограничили скорость движения на Таганрогской. В переулке Братский, 57 в будние дни с 08.00 до 20.00 запретили стоянку.
Ранее появилась информация, что в Ростове во время сильных ливней будут ограничивать движение на улице Малиновского.