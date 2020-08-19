Театр кукол в Ростове точно построят на месте крупного пожара

«В 2018 году были внесены изменения в генеральный план города, которые предусматривают на территории Театрального спуска создание зоны общественно-культурного назначения со строительством автомобильных магистралей местного значения. Также предусмотрено строительство объекта регионального значения — театра, генпланом это предусмотрено. И от этих планов мы не отказываемся», — сказал Дикун.
Чиновник добавил, что в этой зоне строительство жилья не предусмотрено.
«Для того, чтобы приступить к этим мероприятиям, необходимо завершить работы по проекту по строительству дороги, оценить имущественные права всех собственников, выкупить и в последующем определить месторасположение нового объекта — театра кукол», — отметил спикер.
План по строительству дороги в районе Театрального спуска был разработан в прошлом году. В сентябре — октябре планируется вынести это решение на общественное обсуждение.
Напомним, здание ростовского Театра кукол было передано православной церкви. РПЦ обещает не «выселять» сотрудников театра из здания до тех пор, пока не будет построено новое здание для Театра кукол.
В августе 2017 года на Театральном спуске в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Огонь уничтожил более 100 зданий, один человек погиб, десятки пострадали. По официальной версии, пожар начался из-за короткого замыкания.