Театр кукол в Ростове точно построят на месте крупного пожара

«В 2018 году были внесены изменения в генеральный план города, которые предусматривают на территории Театрального спуска создание зоны общественно-культурного назначения со строительством автомобильных магистралей местного значения. Также предусмотрено строительство объекта регионального значения — театра, генпланом это предусмотрено. И от этих планов мы не отказываемся», — сказал Дикун.