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Улицу за 46 млн отремонтировали по нацпроекту в Новошахтинске

19 августа 2020, 05:26
Фото: donland.ru
В Новошахтинске завершились работы по ремонту улицы Молодогвардейцев, на которые потратили 46,1 миллиона рублей, сообщили в облправительстве.

Ремонт стартовал в начале апреля и проводился сразу на двух участках. Эта дорога является одной из главных, здесь проходят городской транспорт, школьные автобусы, рядом есть соцобъекты.

«Подрядчик заменил асфальт, бордюрный камень, сделал тротуары. Также он установил пять автопавильонов и новые знаки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на эти цели до 2024 года планируется потратить более 300 миллионов рублей.

В следующем году начнется реконструкция проспекта Ленина.

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