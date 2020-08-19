rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа 2020, 14:56

Published 19 августа 2020, 14:56

Modified 18 сентября 2022, 10:42

Updated 18 сентября 2022, 10:42

Власти Ростова пообещали построить детские сады и школы в Суворовском

Власти Ростова пообещали построить детские сады и школы в Суворовском

19 августа 2020, 14:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Жители ЖК Суворовский в Ростове-на-Дону требуют от администрации строительства школ и дорожной инфраструктуры при возведении новых жилых домов. По словам людей, в жилом комплексе наблюдаются проблемы с дорогами, общественным транспортом, школами и больницами.

Напомним, что строительство социальных объектов является задачей администрации, а не инвестора. При утверждении плана жилых комплексов они должны работать совместно, чтобы предусмотреть наличие необходимой инфраструктуры и сделать жизнь людей комфортной. Сейчас же местные жители жалуются на многочасовые пробки, постоянные задержки в расписании автобусов и недостаток детских садов.

«Мы покупали жилье, и в плане был детский сад в соседнем дворе, через несколько лет на его месте вырос дом „мозайка“. А где сады, школы? Дети, которым сейчас нет места в садах, также не будет места в школе?» — возмущаются жители Суворовского в соцсетях.

Как заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко на своей странице в Instagram, строительство новых домов и социальных объектов теперь будет вестись параллельно.

«При строительстве района инвесторы не учли некоторые особенности его расположения. Это был один из первых микрорайонов города с такой застройкой. Но благодаря совместной работе с жителями Суворовского мы сделаем микрорайон привлекательным и удобным для жизни», — написал он.

Логвиненко добавил, что в ближайшие несколько лет будет расширена дорога, построены два новых детских сада и школа для 1200 детей. Помимо этого, в планах открыть МФЦ, подстанции скорой медицинской помощи и стационарного опорного пункта полиции. По его словам, все запланированное строительство было согласовано с инициативной группой, которая высказала мнение всего района.

Местные жители на пост сити-менеджера отреагировали неоднозначно. По их словам, подобные обещания они слушают не первый год.

«Решите, пожалуйста, хоть часть проблем района, только действительно решите, а не „пообещайте“. Такие обещания уже 5 лет слышим, с момента покупки жилья, а кто-то и еще дольше», — написали в комментариях.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика