Власти Ростова пообещали построить детские сады и школы в Суворовском

Posted 19 августа 2020, 14:56
Published 19 августа 2020, 14:56
Modified 18 сентября 2022, 10:42
Updated 18 сентября 2022, 10:42
Напомним, что строительство социальных объектов является задачей администрации, а не инвестора. При утверждении плана жилых комплексов они должны работать совместно, чтобы предусмотреть наличие необходимой инфраструктуры и сделать жизнь людей комфортной. Сейчас же местные жители жалуются на многочасовые пробки, постоянные задержки в расписании автобусов и недостаток детских садов.
«Мы покупали жилье, и в плане был детский сад в соседнем дворе, через несколько лет на его месте вырос дом „мозайка“. А где сады, школы? Дети, которым сейчас нет места в садах, также не будет места в школе?» — возмущаются жители Суворовского в соцсетях.
Как заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко на своей странице в Instagram, строительство новых домов и социальных объектов теперь будет вестись параллельно.
«При строительстве района инвесторы не учли некоторые особенности его расположения. Это был один из первых микрорайонов города с такой застройкой. Но благодаря совместной работе с жителями Суворовского мы сделаем микрорайон привлекательным и удобным для жизни», — написал он.
Логвиненко добавил, что в ближайшие несколько лет будет расширена дорога, построены два новых детских сада и школа для 1200 детей. Помимо этого, в планах открыть МФЦ, подстанции скорой медицинской помощи и стационарного опорного пункта полиции. По его словам, все запланированное строительство было согласовано с инициативной группой, которая высказала мнение всего района.
Местные жители на пост сити-менеджера отреагировали неоднозначно. По их словам, подобные обещания они слушают не первый год.
«Решите, пожалуйста, хоть часть проблем района, только действительно решите, а не „пообещайте“. Такие обещания уже 5 лет слышим, с момента покупки жилья, а кто-то и еще дольше», — написали в комментариях.