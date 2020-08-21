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Posted 21 августа 2020, 09:59

Published 21 августа 2020, 09:59

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Рыбу-гиганта весом почти в 14 килограммов поймал житель Ростовской области

21 августа 2020, 09:59
Житель Ростовской области поймал сазана весом 13,7 килограмма, сообщается в городском паблике в соцсети.

«Донской трофей, 13,7 килограмма», — сказано в комментарии к фотоснимку, на котором мужчина держит огромную рыбу. Пользователи улов оценили, а многие захотели порыбачить там же. «Дайте геометку этого места», — написал один из комментаторов и его поддержали еще несколько человек.

Правда, нашлись и те, кто во всем способен найти негатив. «Ну конечно, сетью что угодно можно поймать» — прокомментировала одна из ростовчанок. «Был бы это заяц, уже бы визг подняли, а рыбу никому не жалко», — пошутил другой пользователь.

Ранее другой житель Ростова-на-Дону поймал толстолобика весом в несколько килограммов. Своим уловом он поделился в соцсетях и показал фотоснимок, на котором держал рыбу обеими руками из-за ее большого веса.

#Общество#Новости
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