Рыбу-гиганта весом почти в 14 килограммов поймал житель Ростовской области

Правда, нашлись и те, кто во всем способен найти негатив. «Ну конечно, сетью что угодно можно поймать» — прокомментировала одна из ростовчанок. «Был бы это заяц, уже бы визг подняли, а рыбу никому не жалко», — пошутил другой пользователь.