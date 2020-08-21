Рыбу-гиганта весом почти в 14 килограммов поймал житель Ростовской области

Posted 21 августа 2020, 09:59
Published 21 августа 2020, 09:59
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
«Донской трофей, 13,7 килограмма», — сказано в комментарии к фотоснимку, на котором мужчина держит огромную рыбу. Пользователи улов оценили, а многие захотели порыбачить там же. «Дайте геометку этого места», — написал один из комментаторов и его поддержали еще несколько человек.
Правда, нашлись и те, кто во всем способен найти негатив. «Ну конечно, сетью что угодно можно поймать» — прокомментировала одна из ростовчанок. «Был бы это заяц, уже бы визг подняли, а рыбу никому не жалко», — пошутил другой пользователь.
Ранее другой житель Ростова-на-Дону поймал толстолобика весом в несколько килограммов. Своим уловом он поделился в соцсетях и показал фотоснимок, на котором держал рыбу обеими руками из-за ее большого веса.