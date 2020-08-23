В Ростове отменили концерт Ноггано

Днем ранее, в субботу, на открытой площадке клуба прошел концерт Басты, это еще один проект ростовского музыканта Василия Вакуленко. На нем побывали около сотни человек. После чего власти региона объявили о проведении проверки по факту массового мероприятия, которое состоялось, несмотря на действующие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.