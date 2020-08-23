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В Ростове отменили концерт Ноггано

23 августа 2020, 17:34
Фото: instagram.com/embargo_villa/
В Ростове-на-Дону отменили концерт проекта Василия Вакуленко Ноггано vs. N1NT3ND0, который должен был состояться на Левом берегу, говорится в блоге клуба, где планировалось провести мероприятие.

В сообщении сказано, что концерт переносится по техническим причинам. «О новой дате концерта мы объявим в ближайшее время. Все купленные ранее билеты остаются действительны», — проинформировали организаторы.

Днем ранее, в субботу, на открытой площадке клуба прошел концерт Басты, это еще один проект ростовского музыканта Василия Вакуленко. На нем побывали около сотни человек. После чего власти региона объявили о проведении проверки по факту массового мероприятия, которое состоялось, несмотря на действующие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

«Концертная деятельность в Ростовской области пока не возобновлена. Информация о мероприятии передана в соответствующие контролирующие организации для выяснения всех обстоятельств», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что по результатам проверки будут приняты меры.

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