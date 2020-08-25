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Суд над заказчиками убийства брата кандидата в губернаторы завершился в Ростове

25 августа 2020, 04:36
Фото: pixabay
В Ростовской области вынесли приговор в отношении двух жителей Белой Калитвы за заказное убийство, сообщили в региональном УСКР.

В 2017 году Владимир Борисенко организовал убийство 38-летнего знакомого в целях передела сфер влияния в бизнесе. Помощником он взял Руслана Джафарова, который подыскал киллера.

Последнему пообещали 600 тысяч рублей и снабдили его оружием. Исполнитель дождался потерпевшего у его дома и несколько раз выстрелил в него.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. По информации местных СМИ, киллер убил предпринимателя Илью Пятибратова. Это брат кандидата в губернаторы Петра Пятибратова.

Борисенко приговорили к 16 годам колонии, Джафаров проведет в тюрьме 13 лет. Убийца был осужден ранее.

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#Новости#Происшествия
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