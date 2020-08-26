«МегаФон» ускорил мобильный интернет в торговых центрах Ростовской области

По словам директора ростовского отделения «МегаФона» Алексея Баркова, если раньше главным источником интернета в торговых центрах был Wi-Fi и посетители для устойчивого сигнала подключались к нему в кафе или в специальных зонах, то теперь абонентам «МегаФона» скоростной интернет доступен даже в зданиях с бетонными перекрытиями с металлической обшивкой. «Выйти в интернет, заказать такси, поработать с ноутбуком в торговых центрах можно будет во средней скоростью — до 62 Мбит/с», — рассказал он.