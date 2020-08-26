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Posted 26 августа 2020, 12:19

Published 26 августа 2020, 12:19

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в торговых центрах Ростовской области

26 августа 2020, 12:19
«МегаФон» обеспечил стабильный сигнал и отличное качество связи даже при пиковых нагрузках в шести крупнейших торговых центрах Ростова-на-Дону и Ростовской области, говорится в сообщении оператора связи.

Речь идет от таких объектах, как ТЦ: «Мега», «Горизонт», «МегаМаг», «РИО», «Вавилон» и «Парк».

В сообщении компании отмечается, что торговые центры в регионе открыты уже несколько месяцев, и хотя определенные ограничительные меры все еще действуют, трафик посетителей уже вернулся к докоронавирусному объему.

По словам директора ростовского отделения «МегаФона» Алексея Баркова, если раньше главным источником интернета в торговых центрах был Wi-Fi и посетители для устойчивого сигнала подключались к нему в кафе или в специальных зонах, то теперь абонентам «МегаФона» скоростной интернет доступен даже в зданиях с бетонными перекрытиями с металлической обшивкой. «Выйти в интернет, заказать такси, поработать с ноутбуком в торговых центрах можно будет во средней скоростью — до 62 Мбит/с», — рассказал он.

Оператор провел работы и улучшил улучшено качество мобильной связи и интернета по технологии 2G/3G/4G, а также LTE-Advanced, в том числе в труднодоступных и цокольных помещениях.

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