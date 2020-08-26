«МегаФон» ускорил мобильный интернет в торговых центрах Ростовской области

Posted 26 августа 2020, 12:19
Published 26 августа 2020, 12:19
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Речь идет от таких объектах, как ТЦ: «Мега», «Горизонт», «МегаМаг», «РИО», «Вавилон» и «Парк».
В сообщении компании отмечается, что торговые центры в регионе открыты уже несколько месяцев, и хотя определенные ограничительные меры все еще действуют, трафик посетителей уже вернулся к докоронавирусному объему.
По словам директора ростовского отделения «МегаФона» Алексея Баркова, если раньше главным источником интернета в торговых центрах был Wi-Fi и посетители для устойчивого сигнала подключались к нему в кафе или в специальных зонах, то теперь абонентам «МегаФона» скоростной интернет доступен даже в зданиях с бетонными перекрытиями с металлической обшивкой. «Выйти в интернет, заказать такси, поработать с ноутбуком в торговых центрах можно будет во средней скоростью — до 62 Мбит/с», — рассказал он.
Оператор провел работы и улучшил улучшено качество мобильной связи и интернета по технологии 2G/3G/4G, а также LTE-Advanced, в том числе в труднодоступных и цокольных помещениях.