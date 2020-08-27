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Крупнейший ТРЦ появится на месте бывшего винно-водочного завода в Ростове

27 августа 2020, 08:00
Фото: Google Карты
В Ростове-на-Дону на территории винно-водочного завода на пересечении проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева появится крупный торгово-досуговый центр, сообщает «Эксперт-Юг» со ссылкой на представителя компании «Донской причал».

Предполагаемый объем инвестиций составит свыше 400 миллионов рублей. В комплексе планируется построить коворкинги и офисы, разместить предприятия общественного питания, спортивные центры и фитнес-клубы, торговые площади.

При этом застройщик обещал сохранить стены старинного здания завода. Новые пространства и здания компания планирует размещать на месте пустырей и ветхих строений, не имеющих исторической и культурной ценности.

Проект планируют реализовать в 2024 году. Уже в ближайшее время будет объявлен аукцион на разработку архитектурного проекта и документации.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области придется потратить свыше 150 миллиардов рублей, чтобы построить транспортное кольцо вокруг донской столицы.

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