Крупнейший ТРЦ появится на месте бывшего винно-водочного завода в Ростове

Предполагаемый объем инвестиций составит свыше 400 миллионов рублей. В комплексе планируется построить коворкинги и офисы, разместить предприятия общественного питания, спортивные центры и фитнес-клубы, торговые площади.
При этом застройщик обещал сохранить стены старинного здания завода. Новые пространства и здания компания планирует размещать на месте пустырей и ветхих строений, не имеющих исторической и культурной ценности.
Проект планируют реализовать в 2024 году. Уже в ближайшее время будет объявлен аукцион на разработку архитектурного проекта и документации.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области придется потратить свыше 150 миллиардов рублей, чтобы построить транспортное кольцо вокруг донской столицы.