Крупный пожар с повышенным рангом сложности тушат в Таганроге

Posted 29 августа 2020, 14:52
Published 29 августа 2020, 14:52
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Сообщение о возгорании по адресу улица 3-я Нагорная, 37 поступило в субботу, 29 июля, в 16.26 мск. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров, вспыхнули хозяйственные постройки.
В связи с угрозой распространения огня на соседние строения пожару присвоили повышенный ранг.
На месте работают 43 человека, привлечены 13 единиц техники.
Ранее в Ростове сгорел гостевой дом на улице Вавилова. Пожар тушили несколько часов, его площадь составила более 320 квадратных метров. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.