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Posted 29 августа 2020, 14:52

Published 29 августа 2020, 14:52

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Крупный пожар с повышенным рангом сложности тушат в Таганроге

29 августа 2020, 14:52
В Таганроге полыхают хозпостройки, пожару присвоили повышенный ранг сложности, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании по адресу улица 3-я Нагорная, 37 поступило в субботу, 29 июля, в 16.26 мск. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров, вспыхнули хозяйственные постройки.

В связи с угрозой распространения огня на соседние строения пожару присвоили повышенный ранг.

На месте работают 43 человека, привлечены 13 единиц техники.

Ранее в Ростове сгорел гостевой дом на улице Вавилова. Пожар тушили несколько часов, его площадь составила более 320 квадратных метров. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

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