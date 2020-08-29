Надземный переход начали строить под Аксаем на трассе М-4 «Дон»

Posted 29 августа 2020, 13:23
Published 29 августа 2020, 13:23
Modified 1 октября 2024, 15:20
Updated 1 октября 2024, 15:20
Переход закрытого типа начали строить в Аксайском районе на 1050-и километре М-4. Теперь у жителей поселков Ковалевка, Степное и Золотой Колос появится возможность безопасно переходить дорогу. Переход будет оборудован пандусными сходами для маломобильных категорий граждан.
Работы планируется завершить до конца 2020 года. При этом наземный переход уберут, а светофор демонтируют. На данном участке трассы будет разрешена скорость движения автомобилей до 90 километров в час.
Сейчас из-за ремонтных работ максимальная скорость ограничена до 50 километров в час, действует временная схема организации дорожного движения.