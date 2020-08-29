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Posted 29 августа 2020, 13:23

Published 29 августа 2020, 13:23

Modified 1 октября 2024, 15:20

Updated 1 октября 2024, 15:20

Надземный переход начали строить под Аксаем на трассе М-4 «Дон»

29 августа 2020, 13:23
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» начали строительство надземного пешеходного перехода, говорится в сообщении госкомпании «Автодор».

Переход закрытого типа начали строить в Аксайском районе на 1050-и километре М-4. Теперь у жителей поселков Ковалевка, Степное и Золотой Колос появится возможность безопасно переходить дорогу. Переход будет оборудован пандусными сходами для маломобильных категорий граждан.

Работы планируется завершить до конца 2020 года. При этом наземный переход уберут, а светофор демонтируют. На данном участке трассы будет разрешена скорость движения автомобилей до 90 километров в час.

Сейчас из-за ремонтных работ максимальная скорость ограничена до 50 километров в час, действует временная схема организации дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Ростове появится новый наземный переход на Большой Садовой.

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