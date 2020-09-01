Эксперт предположил, что канатная дорога в Ростове не окупится

Эксперт отметил, что рассматривать канатку, как вид транспорта нельзя, ввиду его относительно небольшого потока людей. “С нашей точки зрения окупаемость этого проекта не обеспечена. Это проект скорее имиджевый. Поэтому тут уже вопрос к людям, ответственным за туризм. Если в программу всех, кто приезжает в Ростов с туристическими целями включать поездку над Доном, то окупаемость будет другая», — пояснил свою точку зрения Константин Тихонов.