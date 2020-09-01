rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт предположил, что канатная дорога в Ростове не окупится

1 сентября 2020, 19:05
Фото: pixabay
Проект канатной дороги в Ростове-на-Дону может оказаться неокупаемым, сообщил заместитель гендиректора «А+С ТрансПроект» (Симетра) Константин Тихонов в интервью порталу «Ростовский Городской Транспорт».

Компания разрабатывает проект комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова. По словам Тихонова, проект канатной дороги, которая соединит два берега реки Дон от Театрального спуска до стадиона «Ростов Арена», возможно, не сможет выйти на окупаемость, учитывая современные реалии.

Эксперт отметил, что рассматривать канатку, как вид транспорта нельзя, ввиду его относительно небольшого потока людей. “С нашей точки зрения окупаемость этого проекта не обеспечена. Это проект скорее имиджевый. Поэтому тут уже вопрос к людям, ответственным за туризм. Если в программу всех, кто приезжает в Ростов с туристическими целями включать поездку над Доном, то окупаемость будет другая», — пояснил свою точку зрения Константин Тихонов.

Он также привел в пример Нижний Новгород, где канатная дорога обеспечивает движение жителей двух крупных районов и Москву, где канатка на Воробьевых горах выполняет функцию аттракциона.

В Ростове же на левом берегу реки Дон нет крупных жилых районов, для жителей которых канатная дорога могла бы стать полноценным видом транспорта.

Ранее сообщалось, что канатную дорогу в Ростове-на-Дону планируют построить к 2023 году.

Материалы по теме
О канатной дороге на левый берег вновь заговорили власти РостоваКомпания из Петербурга построит в 2023 году канатную дорогу через Дон в Ростове
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00