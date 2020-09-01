Эксперт предположил, что канатная дорога в Ростове не окупится

Компания разрабатывает проект комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова. По словам Тихонова, проект канатной дороги, которая соединит два берега реки Дон от Театрального спуска до стадиона «Ростов Арена», возможно, не сможет выйти на окупаемость, учитывая современные реалии.
Эксперт отметил, что рассматривать канатку, как вид транспорта нельзя, ввиду его относительно небольшого потока людей. “С нашей точки зрения окупаемость этого проекта не обеспечена. Это проект скорее имиджевый. Поэтому тут уже вопрос к людям, ответственным за туризм. Если в программу всех, кто приезжает в Ростов с туристическими целями включать поездку над Доном, то окупаемость будет другая», — пояснил свою точку зрения Константин Тихонов.
Он также привел в пример Нижний Новгород, где канатная дорога обеспечивает движение жителей двух крупных районов и Москву, где канатка на Воробьевых горах выполняет функцию аттракциона.
В Ростове же на левом берегу реки Дон нет крупных жилых районов, для жителей которых канатная дорога могла бы стать полноценным видом транспорта.