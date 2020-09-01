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Несколько мешков с мертвыми раками нашли ростовчане в роще

1 сентября 2020, 19:41
Фото: https://vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону местные жители во время прогулки обнаружили свалку мертвых раков, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Раки находились в нескольких мешках и лежали на земле в Кумженской роще. Автор публикации разместил фото, показав находку.

«По всей роще раскиданы кучи мусора. В том числе строительного, множество оконных рам с битым стеклом», — сказано в сообщении.

Пользователи в комментариях попытались найти причину появления раков. «На раки еще надо цену поднять, чтобы их вообще никто не покупал. И тогда будут выкидывать все, что привозят», — прозвучало в комментариях.

«Пора устраивать субботник и ставить шлагбаум», — написали горожане. Они уже не в первый раз жалуются на грязь на этой территории.

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