Несколько мешков с мертвыми раками нашли ростовчане в роще

Раки находились в нескольких мешках и лежали на земле в Кумженской роще. Автор публикации разместил фото, показав находку.
«По всей роще раскиданы кучи мусора. В том числе строительного, множество оконных рам с битым стеклом», — сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях попытались найти причину появления раков. «На раки еще надо цену поднять, чтобы их вообще никто не покупал. И тогда будут выкидывать все, что привозят», — прозвучало в комментариях.
«Пора устраивать субботник и ставить шлагбаум», — написали горожане. Они уже не в первый раз жалуются на грязь на этой территории.