С крупным застройщиком судятся власти Ростова из-за захвата участка у стадиона СКА

Повторно уведомление о необходимости освободить участок застройщику направили в июне 2020 года. Но эти требования он не выполнил. Теперь администрация района обратилась с иском в Арбитражный суд, требуя от ответчика освободить участок в течение 15 дней после вступления судебного решения в силу.