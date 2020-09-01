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С крупным застройщиком судятся власти Ростова из-за захвата участка у стадиона СКА

1 сентября 2020, 19:30
Фото: pixabay.com
Администрация Первомайского района Ростова обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Ростовской области к строительной компании ООО «Специализированный застройщик „Первомайский“», следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Как сообщает издание «Город N», иск связан с фактом незаконного захвата участка земли, расположенного неподалеку от стадиона СКА. Речь идет об участке общего пользования на улице Раздорской, площадью почти 210 квадратных метров, который компания огородила вместе со своей территорией.

Нарушение было выявлено в 2019 году в ходе внеплановой проверки Росреестра, который выдал предписание на его устранение. Директора компании оштрафовали.

Повторно уведомление о необходимости освободить участок застройщику направили в июне 2020 года. Но эти требования он не выполнил. Теперь администрация района обратилась с иском в Арбитражный суд, требуя от ответчика освободить участок в течение 15 дней после вступления судебного решения в силу.

По информации СПАРК, ООО «Специализированный застройщик „Первомайский“» зарегистрировано в мае 2019 года. С сентября 99,7% компании владеет ООО «МСК».

Ранее донской арбитраж обязал бизнесмена из Миллерово Кристьяна Попеску вернуть часть рощи СКА Росимуществу.

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