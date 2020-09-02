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Ростов заволокло дымом из-за крупных пожаров

2 сентября 2020, 19:31
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
До Ростова-на-Дону добрался дым, который идет от крупных пожаров в области, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, во вторник днем произошли природные пожары в четырех районах — Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском. Одновременно с этим вспыхнули 20 домов, их удалось потушить.

Пламя тушат более 400 человек. Задействованы самолет и четыре вертолета.

Жительница Ростова рассказала, что выглянула в окно и увидела дымку. По ее словам, это может быть связано с пожарами.

«Выглянула в окно и забеспокоилась — над городом стоит дымка. Это может быть из-за пожаров, выглядит жутко», — сказано в сообщении.

Автор публикации разместила фото, показав задымленный город.

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