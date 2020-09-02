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Власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог

2 сентября 2020, 17:22
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в этом году построят три тысячи квадратных метров дорог, сообщили в городской администрации.

Сейчас работы проходят на шести участках, в том числе в центре. На улице Еляна завершилась выемка грунта под основную дорогу, уложили 450 метров трубы под дождевую канализацию.

Работы также проходят на улицах Оганова, Особенная и Зрелищная. Здесь подготовлены траншеи и котлованы для инженерных коммуникаций.

Новую дорогу также строят на улице Ткачева, уже на 25% готовы тротуары и велодорожки. Одновременно с этим идет строительство парковки.

Дорогу проложат и в районе 39-линии. Все работы планируется завершить до конца 2020 года.

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