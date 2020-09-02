Власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог

Сейчас работы проходят на шести участках, в том числе в центре. На улице Еляна завершилась выемка грунта под основную дорогу, уложили 450 метров трубы под дождевую канализацию.
Работы также проходят на улицах Оганова, Особенная и Зрелищная. Здесь подготовлены траншеи и котлованы для инженерных коммуникаций.
Новую дорогу также строят на улице Ткачева, уже на 25% готовы тротуары и велодорожки. Одновременно с этим идет строительство парковки.
Дорогу проложат и в районе 39-линии. Все работы планируется завершить до конца 2020 года.