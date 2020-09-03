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Медсестра из Ставрополя, заразившаяся коронавирусом, не может добиться выплаты

3 сентября 2020, 08:47
Фото: NewsTracker
Переболевшая новой коронавирусной инфекцией медицинская сестра краевой инфекционной больницы не может добиться единовременной выплаты, передает NewsTracker.

Любовь Цирихова работает в Краевой клинической инфекционной больнице. Она стала одним из первых медработников в Ставропольском крае, заразившимся коронавирусом в результате исполнения профессиональных обязанностей. Она рассчитывала получить выплату, которая положена по региональному законодательству медикам, заразившимся коронавирусом на работе. Но в выплате женщине отказали в министерстве труда и социальной защиты, мотивировав тем, что инкубационный период заболевания Цириховой якобы длился меньше двух дней.

«Инкубационный период вашего заболевания составляет один день, в то время как согласно „Временным методическим рекомендациям“ министерства здравоохранения Российской Федерации инкубационный период составляет от двух до 14 дней», — сообщили в Минтруде за запрос медсестры.

В настоящее время ставропольчанка готовит документы для обращения в надзорные органы, и надеется, что там ей помогут добиться справедливости.

Подробнее можно узнать в материале NewsTracker.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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