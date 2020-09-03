Медсестра из Ставрополя, заразившаяся коронавирусом, не может добиться выплаты

Любовь Цирихова работает в Краевой клинической инфекционной больнице. Она стала одним из первых медработников в Ставропольском крае, заразившимся коронавирусом в результате исполнения профессиональных обязанностей. Она рассчитывала получить выплату, которая положена по региональному законодательству медикам, заразившимся коронавирусом на работе. Но в выплате женщине отказали в министерстве труда и социальной защиты, мотивировав тем, что инкубационный период заболевания Цириховой якобы длился меньше двух дней.