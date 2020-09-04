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Число погибших в ДТП выросло на 60% в Ростовской области

4 сентября 2020, 10:17
Фото: ГИБДД
В Ростовской области в июле резко выросло количество погибших в автоавариях, сообщили в правительстве региона.

Число жертв выросло на 60,6%. Это может быть связано с несколькими причинами — курортным сезоном, возросшей интенсивностью движения транспорта на транзитных дорогах, поэтапным снятием ограничений.

Кроме того, водители частично потеряли навыки вождения на самоизоляции. Чаще всего аварии происходят из-за выезда на встречку.

«С начала года зарегистрировали 1478 аварий, в которых погибли 269 человек. Травмы получили 1,8 тысячи участников», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за год количество аварий снизилось на 24,6%. Ранее водитель «ГАЗели» врезался в автобус в Ростовской области.

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