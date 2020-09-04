Вандалы побили окна в новом трамвае в Ростове

Инцидент произошел 2 сентября. Как рассказал водитель трамвая №4, следующего по маршруту Сельмаш - Главный железнодорожный вокзал, хулиганы вошли в салон на остановке Центрального рынка. Мужчины были в подпитии и вели себя очень шумно. На конечной остановке буйные пассажиры отказались выходить. Водитель их высадил и закрыл двери.