Вандалы побили окна в новом трамвае в Ростове

Инцидент произошел 2 сентября. Как рассказал водитель трамвая №4, следующего по маршруту Сельмаш - Главный железнодорожный вокзал, хулиганы вошли в салон на остановке Центрального рынка. Мужчины были в подпитии и вели себя очень шумно. На конечной остановке буйные пассажиры отказались выходить. Водитель их высадил и закрыл двери.
Но когда трамвай развернулся, обиженные пассажиры стали бросать в него камни. В итоге боковое стекло вагона было полностью разбито, а на лобовом - появились крупные трещины. После этого вандалы скрылись.
В результате происшествия ни водитель, ни пассажиры не пострадали.
Новые трамваи город приобрел в 2016-2017 годах. За счет бюджетных средств власти города приобрели 30 машин.