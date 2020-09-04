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Вандалы побили окна в новом трамвае в Ростове

4 сентября 2020, 19:24
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова и правоохранительные органы разыскивают двоих хулиганов, устроивших дебош и побивших окна в новом трамвае, говорится в сообщении городской администрации.

Инцидент произошел 2 сентября. Как рассказал водитель трамвая №4, следующего по маршруту Сельмаш - Главный железнодорожный вокзал, хулиганы вошли в салон на остановке Центрального рынка. Мужчины были в подпитии и вели себя очень шумно. На конечной остановке буйные пассажиры отказались выходить. Водитель их высадил и закрыл двери.

Фото: rostov-gorod.ru

Но когда трамвай развернулся, обиженные пассажиры стали бросать в него камни. В итоге боковое стекло вагона было полностью разбито, а на лобовом - появились крупные трещины. После этого вандалы скрылись.

В результате происшествия ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Новые трамваи город приобрел в 2016-2017 годах. За счет бюджетных средств власти города приобрели 30 машин.

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#Новости#Происшествия
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