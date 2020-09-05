Кобзев раскритиковал подрядчиков за срыв сроков строительства ФОКа в Иркутске

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс должны были досрочно сдать к началу сентября. Подрядчик лично заверил в этом Игоря Кобзева, когда тот приехал на стройку в феврале 2020 года. Однако неправильные действия руководства «Черемховоспецстроя» привели к срыву сроков сдачи, сообщает baikal24.ru.
«Мы ранее пожали друг другу руки, я приехал на открытие — где ленточка? Где радостные лица? Вы плюете мне в душу. Слово дал, слово взял – нормально это?» – задал вопрос Игорь Кобзев.
Руководитель компании-подрядчика Игорь Владимиров извинился перед главой региона и заверил его, что сроки сдачи сдвинулись всего на месяц. В свою очередь Игорь Кобзев заявил, что если ФОК не сдадут 2 октября, «Черемховоспецстрой» внесут в перечень недобросовестных подрядчиков.
Напомним, аукцион по выбору подрядчика для строительства ФОК в Ленинском районе Иркутска прошел в прошлом году. Строительство началось в августе 2019-го. Стоимость контракта составила 66 млн рублей.
Центром нового спорткомплекса будет универсальный спортзал, рассчитанный на работу в 8 смен с группами от 25 человек. Сообщается, что комплекс будет работать круглый год.