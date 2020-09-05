Кобзев раскритиковал подрядчиков за срыв сроков строительства ФОКа в Иркутске

Руководитель компании-подрядчика Игорь Владимиров извинился перед главой региона и заверил его, что сроки сдачи сдвинулись всего на месяц. В свою очередь Игорь Кобзев заявил, что если ФОК не сдадут 2 октября, «Черемховоспецстрой» внесут в перечень недобросовестных подрядчиков.