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Системе здравоохранения Ростовской области не хватает 2 тысячи врачей

6 сентября 2020, 09:20
Фото: pixabay.com
Для ликвидации дефицита кадров в системе здравоохранения Ростовской области необходимо привлечь 2 тысячи врачей, сообщил губернатор Василий Голубев в ходе прямого эфира проекта «Спроси у губернатора».

По его словам, перед регионом стоит задача — ликвидировать кадровый дефицит кадров в медицинских учреждениях. Для этого необходимо привлечь около 2 тысяч специалистов.

Василий Голубев пояснил, что власти уже работают над решением этой проблемы и им удалось добиться некоторых успехов. Так, с 2017 года в здравоохранение области удалось привлечь 500 новых врачей. Но этого не достаточно. «Нам нужны еще 2 тысячи специалистов в первичное звено здравоохранения», — пояснил губернатор.

Он добавил, что в регионе действуют программы, показавшие эффективность в решения кадровых проблем здравоохранения. Например, благодаря программе «Земский доктор» при переезде в сельские территории врачи могут рассчитывать на субсидию в размере 1 миллиона рублей. А тем медработникам, которые переезжают в шахтерские территории Ростовской области, единовременно выплачивают по 500 тысяч рублей. Кроме того, врачам предоставляется служебное жилье.

Губернатор уточнил, что те муниципалитеты, где используется эта схема, кадровый вопрос в медучреждениях удалось решить. «Мы увеличиваем сегодня бюджетное задание, чтобы молодые специалисты, окончив университет, возвращались бы туда, откуда приехали на учебу», — пояснил он.

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