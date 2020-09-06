Системе здравоохранения Ростовской области не хватает 2 тысячи врачей

Он добавил, что в регионе действуют программы, показавшие эффективность в решения кадровых проблем здравоохранения. Например, благодаря программе «Земский доктор» при переезде в сельские территории врачи могут рассчитывать на субсидию в размере 1 миллиона рублей. А тем медработникам, которые переезжают в шахтерские территории Ростовской области, единовременно выплачивают по 500 тысяч рублей. Кроме того, врачам предоставляется служебное жилье.