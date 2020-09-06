Системе здравоохранения Ростовской области не хватает 2 тысячи врачей

По его словам, перед регионом стоит задача — ликвидировать кадровый дефицит кадров в медицинских учреждениях. Для этого необходимо привлечь около 2 тысяч специалистов.
Василий Голубев пояснил, что власти уже работают над решением этой проблемы и им удалось добиться некоторых успехов. Так, с 2017 года в здравоохранение области удалось привлечь 500 новых врачей. Но этого не достаточно. «Нам нужны еще 2 тысячи специалистов в первичное звено здравоохранения», — пояснил губернатор.
Он добавил, что в регионе действуют программы, показавшие эффективность в решения кадровых проблем здравоохранения. Например, благодаря программе «Земский доктор» при переезде в сельские территории врачи могут рассчитывать на субсидию в размере 1 миллиона рублей. А тем медработникам, которые переезжают в шахтерские территории Ростовской области, единовременно выплачивают по 500 тысяч рублей. Кроме того, врачам предоставляется служебное жилье.
Губернатор уточнил, что те муниципалитеты, где используется эта схема, кадровый вопрос в медучреждениях удалось решить. «Мы увеличиваем сегодня бюджетное задание, чтобы молодые специалисты, окончив университет, возвращались бы туда, откуда приехали на учебу», — пояснил он.