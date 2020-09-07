Почти 18 тысяч жителей Ростовской области заболели коронавирусом

Новые заболевшие проживают на 31 территории, в том числе Таганроге, Ростове, Багаевском, Заветинском, Миллеровском, Пролетарском районах. В больницах остаются 1152 пациента. «Загруженность коечного фонда достигла 53%. Жертвами коронавируса стали 373 человека», — сказано в сообщении.