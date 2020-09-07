Почти 18 тысяч жителей Ростовской области заболели коронавирусом

За сутки число заболевших увеличилось на 151 человека, выздоровели 37 местных жителей. На 100 тысяч местных жителей приходятся 426 пациентов.
Новые заболевшие проживают на 31 территории, в том числе Таганроге, Ростове, Багаевском, Заветинском, Миллеровском, Пролетарском районах. В больницах остаются 1152 пациента. «Загруженность коечного фонда достигла 53%. Жертвами коронавируса стали 373 человека», — сказано в сообщении.
За весь период выявили 17936 случаев заболевания, врачи выписали 15059 пациентов.