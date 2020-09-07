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Почти 18 тысяч жителей Ростовской области заболели коронавирусом

7 сентября 2020, 07:55
Фото: Silvision/CC BY-ND 2.0 / flickr.com
Число зараженных коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 18 тысячам, проинформировали в региональном правительстве.

За сутки число заболевших увеличилось на 151 человека, выздоровели 37 местных жителей. На 100 тысяч местных жителей приходятся 426 пациентов.

Новые заболевшие проживают на 31 территории, в том числе Таганроге, Ростове, Багаевском, Заветинском, Миллеровском, Пролетарском районах. В больницах остаются 1152 пациента. «Загруженность коечного фонда достигла 53%. Жертвами коронавируса стали 373 человека», — сказано в сообщении.

За весь период выявили 17936 случаев заболевания, врачи выписали 15059 пациентов.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев признался, что его семья переболела коронавирусом.

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