Следователи разбираются в причинах внезапной смерти годовалого малыша в ЦГБ Батайска

«Ребенок был крепким, здоровым, активным, мы ни разу не попадали в больницу, он ничем не болел. Пожалуйста, помогите нам наказать виновных в смерти нашего мальчика, которому было всего один год и два месяца, не дать уйти от ответственности никому», — пишет мать ребенка.