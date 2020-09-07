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Следователи разбираются в причинах внезапной смерти годовалого малыша в ЦГБ Батайска

7 сентября 2020, 08:13
Фото: yandex.ru/maps
В Батайске правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти годовалого ребенка в Центральной городской больнице, сообщил RostovGazeta начальник управления информационной политики правительства Сергей Тюрин.

В социальных сетях мама умершего мальчика рассказала о том, что ее ребенок в течение 12 часов нахождения в ЦГБ Батайска был доведен «от недомогания до смерти».

«Ребенок был крепким, здоровым, активным, мы ни разу не попадали в больницу, он ничем не болел. Пожалуйста, помогите нам наказать виновных в смерти нашего мальчика, которому было всего один год и два месяца, не дать уйти от ответственности никому», — пишет мать ребенка.

В самой больнице медики от комментариев отказались.

«По факту произошедшего в ЦГБ города Батайска ведется служебная проверка, необходимые мероприятия проводятся следственными органами», — прокомментировал Тюрин.

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