Следователи разбираются в причинах внезапной смерти годовалого малыша в ЦГБ Батайска

В социальных сетях мама умершего мальчика рассказала о том, что ее ребенок в течение 12 часов нахождения в ЦГБ Батайска был доведен «от недомогания до смерти».
«Ребенок был крепким, здоровым, активным, мы ни разу не попадали в больницу, он ничем не болел. Пожалуйста, помогите нам наказать виновных в смерти нашего мальчика, которому было всего один год и два месяца, не дать уйти от ответственности никому», — пишет мать ребенка.
В самой больнице медики от комментариев отказались.
«По факту произошедшего в ЦГБ города Батайска ведется служебная проверка, необходимые мероприятия проводятся следственными органами», — прокомментировал Тюрин.