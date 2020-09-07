В Ростове планируют создать пять пересадочных узлов

Речь идет об узлах на Сельмаше у железнодорожного вокзала, на Левом берегу и у «Красного Аксая» в увязке с будущей веткой легкого метро. Кроме того, они могут появиться в районе старого аэропорта и на Стройгородке. Однако электричка для этого должна работать существенно чаще.