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В Ростове планируют создать пять пересадочных узлов

7 сентября 2020, 08:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону рассматривается вопрос создания дополнительных транспортно-пересадочных узлов, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Речь идет об узлах на Сельмаше у железнодорожного вокзала, на Левом берегу и у «Красного Аксая» в увязке с будущей веткой легкого метро. Кроме того, они могут появиться в районе старого аэропорта и на Стройгородке. Однако электричка для этого должна работать существенно чаще.

Добавим, что сейчас идет разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Этим занимается компания из Петербурга.

Ранее в Ростове часто поднимался вопрос о переносе автовокзала. Представители компании заявили, что его местоположение является идеальным.

До этого Власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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