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Posted 8 сентября 2020, 18:26

Published 8 сентября 2020, 18:26

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

День города в Таганроге пройдет онлайн

8 сентября 2020, 18:26
Практически все мероприятия, запланированные в День города в Таганроге, пройдут в режиме онлайн, сообщили в городской администрации.

В этом году городу исполняется 322 года. Празднование этой даты запланировано на 12 сентября.

Так, до 12 сентября жителям Тагарога предложили исполнить песню и записать клип, а видео опубликовать в соцсетях с хэштэгом #ДавайтеПетьДружно.

На сайте ДК «Фестивальный» и в группах в соцсетях горожане смогут увидеть фото и видеооткрытки с изображением старого Таганрога «Ретро-Таганрог». На сайте СКЦ «Приморский» пройдет выставка детских рисунков «Этот город — самый лучший город на Земле» и фотовыставка «Про мой родной город».

С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте города.

#Общество#Новости
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