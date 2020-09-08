День города в Таганроге пройдет онлайн

Posted 8 сентября 2020, 18:26
Published 8 сентября 2020, 18:26
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В этом году городу исполняется 322 года. Празднование этой даты запланировано на 12 сентября.
Так, до 12 сентября жителям Тагарога предложили исполнить песню и записать клип, а видео опубликовать в соцсетях с хэштэгом #ДавайтеПетьДружно.
На сайте ДК «Фестивальный» и в группах в соцсетях горожане смогут увидеть фото и видеооткрытки с изображением старого Таганрога «Ретро-Таганрог». На сайте СКЦ «Приморский» пройдет выставка детских рисунков «Этот город — самый лучший город на Земле» и фотовыставка «Про мой родной город».
С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте города.