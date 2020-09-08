День города в Таганроге пройдет онлайн

На сайте ДК «Фестивальный» и в группах в соцсетях горожане смогут увидеть фото и видеооткрытки с изображением старого Таганрога «Ретро-Таганрог». На сайте СКЦ «Приморский» пройдет выставка детских рисунков «Этот город — самый лучший город на Земле» и фотовыставка «Про мой родной город».