Движение ограничат по двум центральным улицам в Ростове

Posted 9 сентября 2020, 11:13
Published 9 сентября 2020, 11:13
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
С 11 сентября по 28 декабря закроют проезд по переулку Братскому, ограничения вводят из-за капитального ремонта здания от дома № 42 до дома № 44 А.
Кроме того, из-за строительства дома по адресу Варфоломеева, 118 до 28 декабря ограничат движение по правой стороне улицы.
Также в Ростове опять начнут закрывать на ночь мост на Малиновского. Вплоть до конца года проезд по путепроводу в ночное время будет запрещен из-за проводимых работ по устройству мостового полотна объекта.