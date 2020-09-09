rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2020, 11:13

Published 9 сентября 2020, 11:13

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

Движение ограничат по двум центральным улицам в Ростове

9 сентября 2020, 11:13
В Ростове-на-Дону до конца года ограничат проезд автомобилей по двум центральным улицам, сообщили в городском департаменте автодорог.

С 11 сентября по 28 декабря закроют проезд по переулку Братскому, ограничения вводят из-за капитального ремонта здания от дома № 42 до дома № 44 А.

Кроме того, из-за строительства дома по адресу Варфоломеева, 118 до 28 декабря ограничат движение по правой стороне улицы.

Также в Ростове опять начнут закрывать на ночь мост на Малиновского. Вплоть до конца года проезд по путепроводу в ночное время будет запрещен из-за проводимых работ по устройству мостового полотна объекта.

Материалы по теме
Движение перекроют на день на Окружной в ВолгодонскеДвижение транзитных большегрузов ограничат в Новочеркасске
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика