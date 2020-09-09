В России выросло число волонтеров

Posted 9 сентября 2020, 14:55
Published 9 сентября 2020, 14:55
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
В период с апреля по июнь численность волонтеров увеличилась на 266 тысяч в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, о чем говорят данные Росстата. Около 2,7 миллионов россиян в возрасте старше 15 лет ко II кварталу этого года трудились волонтерами на протяжении года. В прошлом году в этот период работали 2,5 миллиона волонтеров.
Как сообщает портал телеканала "360", 1,1 миллионов волонтеров оказывали помощь детям, пенсионерам и инвалидам. Собирали мусорные отходы и благоустраивали территорию 627 тысяч человек, 200 тысяч помогали животным.