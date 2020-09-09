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Posted 9 сентября 2020, 14:55

Published 9 сентября 2020, 14:55

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

В России выросло число волонтеров

В России выросло число волонтеров

9 сентября 2020, 14:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Во II квартале текущего года в России увеличилось число официально зарегистрированных волонтеров. При этом большая часть волонтеров оказывает помощь пожилым, детям и лицам с инвалидностью.

В период с апреля по июнь численность волонтеров увеличилась на 266 тысяч в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, о чем говорят данные Росстата. Около 2,7 миллионов россиян в возрасте старше 15 лет ко II кварталу этого года трудились волонтерами на протяжении года. В прошлом году в этот период работали 2,5 миллиона волонтеров.

Как сообщает портал телеканала "360", 1,1 миллионов волонтеров оказывали помощь детям, пенсионерам и инвалидам. Собирали мусорные отходы и благоустраивали территорию 627 тысяч человек, 200 тысяч помогали животным.

#Общество#Новости
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