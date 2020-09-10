Песков прокомментировал ситуацию с застрявшими в Ростове узбеками

Posted 10 сентября 2020, 12:00
Published 10 сентября 2020, 12:00
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
Напомним, в Ростове на станции Первомайская застряли несколько тысяч граждан Узбекистана из-за отсутствия поездов. В эту ситуацию вмешались городские и региональные власти, которые обеспечили людей едой и водой.
Песков заявил, что не знал об этой ситуации. По его словам, аналогичное происходит и в других регионах.
«В Дагестане такая ситуация была, там тоже около границы несколько сотен граждан Азербайджана. Есть еще ряд регионов», — прокомментировал пресс-секретарь.
Он добавил, что посольство Узбекистана запустило несколько вывозных авиарейсов. «Не знаю, почему поезд и почему из Ростова. Миграционные власти должны понять, насколько информация соответствует действительности», — уточнил Песков.