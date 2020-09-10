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Posted 10 сентября 2020, 12:00

Published 10 сентября 2020, 12:00

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

Песков прокомментировал ситуацию с застрявшими в Ростове узбеками

10 сентября 2020, 12:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с гражданами Узбекистана, которые застряли в Ростове-на-Дону, пишет «Интерфакс».

Напомним, в Ростове на станции Первомайская застряли несколько тысяч граждан Узбекистана из-за отсутствия поездов. В эту ситуацию вмешались городские и региональные власти, которые обеспечили людей едой и водой.

В результате организовали поезда до Ташкента. В первый день уехали примерно тысяча человек.

Песков заявил, что не знал об этой ситуации. По его словам, аналогичное происходит и в других регионах.

«В Дагестане такая ситуация была, там тоже около границы несколько сотен граждан Азербайджана. Есть еще ряд регионов», — прокомментировал пресс-секретарь.

Он добавил, что посольство Узбекистана запустило несколько вывозных авиарейсов. «Не знаю, почему поезд и почему из Ростова. Миграционные власти должны понять, насколько информация соответствует действительности», — уточнил Песков.

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