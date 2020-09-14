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Posted 14 сентября 2020, 14:05

Published 14 сентября 2020, 14:05

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

Жителя Волгодонска осудили за изнасилование школьницы

14 сентября 2020, 14:05
В Волгодонске вынесли приговор в отношении местного жителя за изнасилование несовершеннолетней, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в 2018 году. Мужчина в возрасте 52 лет надругался над 12-летней девочкой.

После этого было возбуждено уголовное дело. «Во время расследования провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Выяснилось, что девушка находилась в беспомощном состоянии», — сказано в сообщении.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу

Ранее в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который 12 лет назад изнасиловал несовершеннолетнюю.

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