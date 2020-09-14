Жителя Волгодонска осудили за изнасилование школьницы

Posted 14 сентября 2020, 14:05
Published 14 сентября 2020, 14:05
Modified 18 сентября 2022, 10:48
Updated 18 сентября 2022, 10:48
Происшествие случилось в 2018 году. Мужчина в возрасте 52 лет надругался над 12-летней девочкой.
После этого было возбуждено уголовное дело. «Во время расследования провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Выяснилось, что девушка находилась в беспомощном состоянии», — сказано в сообщении.
Суд приговорил обвиняемого к 12 годам колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу