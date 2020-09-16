Сбитая поездом пенсионерка выжила в Таганроге

Posted 16 сентября 2020, 08:48
Published 16 сентября 2020, 08:48
Modified 1 октября, 13:41
Updated 1 октября, 13:41
По информации управления, пенсионерка проходила через рельсы и споткнулась. Она упала перед приближающимся поездом и не успела отскочить.
Состав зацепил женщину, из-за чего ее откинуло в сторону. Очевидцы сразу же вызвали скорую, медики выявили у пострадавшей ссадины.
Женщину доставили в городскую больницу для более тщательного осмотра. На месте находятся провоохранители, они устанавливают все детали произошедшего.