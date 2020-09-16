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Posted 16 сентября 2020, 08:48

Published 16 сентября 2020, 08:48

Modified 1 октября, 13:41

Updated 1 октября, 13:41

Сбитая поездом пенсионерка выжила в Таганроге

Сбитая поездом пенсионерка выжила в Таганроге

16 сентября 2020, 08:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таганроге Ростовской области поезд сбил упавшую на рельсы пенсионерку, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

По информации управления, пенсионерка проходила через рельсы и споткнулась. Она упала перед приближающимся поездом и не успела отскочить.

Состав зацепил женщину, из-за чего ее откинуло в сторону. Очевидцы сразу же вызвали скорую, медики выявили у пострадавшей ссадины.

Женщину доставили в городскую больницу для более тщательного осмотра. На месте находятся провоохранители, они устанавливают все детали произошедшего.

Ранее в области под колесами поезда оказался местный житель, врачам спасти его не удалось.

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