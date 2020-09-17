Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Ростовскую область

Posted 17 сентября 2020, 14:53
Published 17 сентября 2020, 14:53
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
По словам главы регионального Минздрава, на этой партии была протестирована логистическая схема доставки препарата из федерального центра в Ростовскую область.
Татьяна Быковская рассказала, что вакцину необходимо хранить при температуре -18 градусов. Поэтому необходимо было протестировать доставку от федерального центра до места хранения.
Министр сообщила, что лично проверила, как хранится вакцина. «Это экспериментальная партия», — пояснила она. Быковская также добавила: она надеется, что в скором времени будет протестирован переход партии вакцины со склада в лечебные учреждения, где будет прививаться население.
Массовая вакцинация ожидается в ноябре–декабре 2020 года.
Напомним, что на 17 сентября в Ростовской области за весь период заразились 19533 человека, выздоровели 15895 заболевших. Жертвами коронавируса стали 423 пациента. На аппаратах ИВЛ находятся 66 пациентов.