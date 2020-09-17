rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября 2020, 14:53

Published 17 сентября 2020, 14:53

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Ростовскую область

17 сентября 2020, 14:53
Сюжет
Коронавирус
Ростовская область получила первую партию экспериментальной вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила министр здравоохранения Татьяна Быковская.

По словам главы регионального Минздрава, на этой партии была протестирована логистическая схема доставки препарата из федерального центра в Ростовскую область.

Татьяна Быковская рассказала, что вакцину необходимо хранить при температуре -18 градусов. Поэтому необходимо было протестировать доставку от федерального центра до места хранения.

Министр сообщила, что лично проверила, как хранится вакцина. «Это экспериментальная партия», — пояснила она. Быковская также добавила: она надеется, что в скором времени будет протестирован переход партии вакцины со склада в лечебные учреждения, где будет прививаться население.

Массовая вакцинация ожидается в ноябре–декабре 2020 года.

Напомним, что на 17 сентября в Ростовской области за весь период заразились 19533 человека, выздоровели 15895 заболевших. Жертвами коронавируса стали 423 пациента. На аппаратах ИВЛ находятся 66 пациентов.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика