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Posted 18 сентября 2020, 15:00

Published 18 сентября 2020, 15:00

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

Лекарство от COVID-19 в Ростове будут продавать по цене выше прожиточного минимума

Лекарство от COVID-19 в Ростове будут продавать по цене выше прожиточного минимума

18 сентября 2020, 15:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Стало известно, сколько будет стоить лекарство от коронавируса в аптеках России, в том числе и в Ростовской области, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева.

Так, в российских аптеках пациентам будет доступен новый препарат отечественного производства «Арепливир». В розничной аптечной сети лекарство будет продаваться по цене от 12320 рублей за одну упаковку.

В упаковке 40 таблеток по 200 миллиграммов. Лекарство может появиться в российских аптеках уже 21 сентября. Препарат будут отпускать только по рецепту. Его необходимо принимать в первые сутки при появлении симптомов коронавирусной инфекции.

По результатам медицинских исследований, «Арепливир» показал эффективность свыше 90% в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что величина прожиточного минимума в Ростовской области на второй квартал 2020 года составила на одного человека 11053 рубля.

#Общество#Новости
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