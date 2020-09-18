Лекарство от COVID-19 в Ростове будут продавать по цене выше прожиточного минимума

Posted 18 сентября 2020, 15:00
Published 18 сентября 2020, 15:00
Modified 1 октября, 14:13
Updated 1 октября, 14:13
Так, в российских аптеках пациентам будет доступен новый препарат отечественного производства «Арепливир». В розничной аптечной сети лекарство будет продаваться по цене от 12320 рублей за одну упаковку.
В упаковке 40 таблеток по 200 миллиграммов. Лекарство может появиться в российских аптеках уже 21 сентября. Препарат будут отпускать только по рецепту. Его необходимо принимать в первые сутки при появлении симптомов коронавирусной инфекции.
По результатам медицинских исследований, «Арепливир» показал эффективность свыше 90% в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, что величина прожиточного минимума в Ростовской области на второй квартал 2020 года составила на одного человека 11053 рубля.