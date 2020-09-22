Очередь из желающих сделать прививку от гриппа выстроилась в Ростове

Напомним, в Ростовской области будут проводить вакцинация от новых штаммов гриппа, вакцина пришла из Москвы в начале сентября. Всего же вакцинаций планируют охватить не менее 60% жителей региона, в ростове для этого организовали работу выездных бригад. Причина увеличения доли привитых — пандемия коронавируса, скрещивания которого с гриппом опасаются медики.