Очередь из желающих сделать прививку от гриппа выстроилась в Ростове

Posted 22 сентября 2020, 14:11
Published 22 сентября 2020, 14:11
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
«Напротив ЦГБ выстроилась огромная очередь желающих сделать прививку от гриппа. Вакцины вкалывают прямо в медицинской машине», — сказано в сообщении.
На фотографии видно, что возле автомобиля с надписью «Бесплатные прививки от гриппа» стоят в очереди несколько десятков человек.
Напомним, в Ростовской области будут проводить вакцинация от новых штаммов гриппа, вакцина пришла из Москвы в начале сентября. Всего же вакцинаций планируют охватить не менее 60% жителей региона, в ростове для этого организовали работу выездных бригад. Причина увеличения доли привитых — пандемия коронавируса, скрещивания которого с гриппом опасаются медики.