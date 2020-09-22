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Posted 22 сентября 2020, 14:11

Published 22 сентября 2020, 14:11

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Очередь из желающих сделать прививку от гриппа выстроилась в Ростове

22 сентября 2020, 14:11
Жители Ростова-на-Дону кинулись массово прививаться от гриппа, сообщили очевидцы в соцсети.

«Напротив ЦГБ выстроилась огромная очередь желающих сделать прививку от гриппа. Вакцины вкалывают прямо в медицинской машине», — сказано в сообщении.

На фотографии видно, что возле автомобиля с надписью «Бесплатные прививки от гриппа» стоят в очереди несколько десятков человек.

Напомним, в Ростовской области будут проводить вакцинация от новых штаммов гриппа, вакцина пришла из Москвы в начале сентября. Всего же вакцинаций планируют охватить не менее 60% жителей региона, в ростове для этого организовали работу выездных бригад. Причина увеличения доли привитых — пандемия коронавируса, скрещивания которого с гриппом опасаются медики.

#Общество#Новости
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