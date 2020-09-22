Шесть человек скончались от коронавируса во вторник в Ростовской области

Posted 22 сентября 2020, 08:03
Published 22 сентября 2020, 08:03
Modified 1 октября, 13:56
Updated 1 октября, 13:56
Умерли три женщины от 57 лет до 81 года и трое мужчин от 72 лет до 81 года. У них у всех были хронические заболевания. За сутки заразился 181 человек, за все время — 20421 местный житель. Врачи вылечили 16297 пациентов.
Новые заболевшие зарегистрированы в 24 территориях, в том числе Ростове, Батайске, Новошахтинске, Азове. В стационарах находятся 1338 человек.
«За все время жертвами инфекции стал 451 человек. В лабораториях провели 634 тысячи тестов на коронавирус», — сказано в сообщении.
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