В Ростове осудили боевика за помощь террористам

В 2014 году в поселке Северный города Хасавюрт фигурант дал в долг знакомому пять тысяч рублей. Таким образом он помог ему выехать в Сирию, чтобы сражаться на стороне террористов.
На следующий год Хасаев купил сим-карту, зарегистрировал на нее учетную запись мессенджера Telegram. Эти данные он передал одному из боевиков.
«После этого завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к трем годам колонии. Решение суда не вступило в законную силу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что осужденный полностью признал вину. Ранее силовики задержали шесть боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ в Ростовской области, один погиб.