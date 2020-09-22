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В Ростове осудили боевика за помощь террористам

22 сентября 2020, 09:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону вынесли приговор уроженцу Дагестана Камилю Хасаеву, который помогал террористам, сообщает Южный окружной военный суд.

В 2014 году в поселке Северный города Хасавюрт фигурант дал в долг знакомому пять тысяч рублей. Таким образом он помог ему выехать в Сирию, чтобы сражаться на стороне террористов.

На следующий год Хасаев купил сим-карту, зарегистрировал на нее учетную запись мессенджера Telegram. Эти данные он передал одному из боевиков.

«После этого завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к трем годам колонии. Решение суда не вступило в законную силу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что осужденный полностью признал вину. Ранее силовики задержали шесть боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ в Ростовской области, один погиб.

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