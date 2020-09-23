Коэффициент распространения коронавируса снизился в Ростовской области

Posted 23 сентября 2020, 11:07
Published 23 сентября 2020, 11:07
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В среду коэффициент упал до 1,04, тогда как несколько дней до этого держался на уровне 1,07.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции показывает, сколько человек успевает заразить один больной до его изоляции. Показатель учитывают при введении или снятии связанных с COVID-19 ограничений.
Напомним, главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев написал письмо главе администрации Ростова с просьбой ввести ограничения по коронавирусу.